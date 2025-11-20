藍委：台海和平不是靠軍備競賽

藍委羅志強。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月20日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”吳宗憲與羅智強今日在“立法院”受訪時表示，強化防務固然重要，但安全不能僅以軍備堆疊衡量。吳宗憲指出，國民黨向來支持防務，關鍵是購買適用且能如期交付的武器，而非讓軍購成為無上限支出，否則將排擠社福與基礎建設。羅智強則以地緣政治角度指出，台灣應作為“和平締造者”，在緊張升溫的區域情勢中維持穩定，和平努力才是確保生存發展的核心。兩人皆強調，合理防務與區域和平應並行，而非以軍備競賽代替戰略思考。



昨日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會晤後，外界關注兩黨未來在“立法院”是否能就防務預算及對美軍購形成共識；同時，美國在台協會（AIT）主席谷立言日前也會晤鄭麗文，具外界推測主要是向國民黨瞭解軍購立場，使藍營相關發言更受矚目。



吳宗憲表示，外界不應懷疑國民黨防務的支持，核心立場始終是強化防衛能力。他強調，真正重要的是購買台灣需要且能確實交付的武器，而非讓軍購成為毫無上限的支出。他指出，若防務支出未來可能攀升至近一兆三千億元，勢必排擠社會福利及基礎建設，政府應提出完整評估，不應以採購本身作為防務強化的唯一指標。



吳宗憲認為，防務不僅是武器數量，也包括軍人待遇與制度支持。他批評政府忽視軍人、警察與消防等高風險職務的待遇與尊重，難以真正提升防衛力量。