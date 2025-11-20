藍委：藍白合作公開透明 尊重彼此主體性

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電(記者 俞敦平)中國國民黨與台灣民眾黨昨日進行主席高峰會，會後雙方確認藍白合作原則，鄭麗文強調協商須公開透明，若有惡意破壞或願賭不服輸者將依法祭出黨紀。對此，國民黨籍“立委”吳宗憲今天受訪時表示，與民眾黨的高峰會全程採公開方式進行，合作基礎建立在共同追求台灣未來，不涉及黑箱或背後動作。



吳宗憲強調，兩黨各具主體性，不存在外界渲染的“小弟關係”，民眾黨前主席柯文哲與黃國昌的溝通方式屬友黨內部事務，國民黨不會介入。同黨“立委”羅智強指出，兩黨在“立院”長期保持穩定互動，合作方向明確，以推動政權再度輪替為共同目標，後續協商將持續在公開前提下推動。



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行主席高峰會，雙方確認以公開方式推動藍白合作。鄭麗文表示，合作必須建立在誠意與大局考量之上，各黨應接受公平公開的遊戲規則，若出現惡意破壞、願賭不服輸、非最佳人選仍堅持參選等情形，將依黨內規定啟動黨紀處理。她並強調，競爭者應展現民主風度，放下小我，以最大努力完成協商程序。



對此，吳宗憲表示，國民黨與民眾黨的所有互動皆以公開透明為原則，從幕僚接觸到主席高峰會皆然，外界不必臆測“黑箱”或“密室協商”。他強調，兩黨合作基礎在於共同追求國家未來，而非政黨利益分配，更不接受任何“誰是誰的小弟”式的政治操作。至於外界關注民眾黨內部的決策溝通，包括民眾黨前主席柯文哲與黃國昌的互動模式，吳宗憲說那屬於友黨內部事務，國民黨不會也不應介入。



羅智強則指出，國民黨與民眾黨在“立法院”本就保持良好協作，包含議案討論、程序處理都已建立穩定默契。此次主席高峰會更是將合作意向制度化、公開化，展現明確的共同目標──以“國會”監督制衡執政、推動政黨再度輪替。他強調，兩黨後續協商仍會遵循公開原則，以最小摩擦完成合作框架，確保不辜負選民期待。