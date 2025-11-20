李明璇：所有戰敗投降都是假訊息很可笑

國民黨前發言人李明璇19日深夜發文。(照片:李明璇臉書) 中評社台北11月20日電／台軍方的《台灣全民安全指引》19日起普發至全台約983萬戶，國民黨前發言人李明璇臉書發文曝民怨，里長們被搞得人仰馬翻全炸鍋，火大痛批“中央”亂花錢印一堆廢物，基層還要幫忙搞恐嚇宣傳。最可笑的是手冊19頁竟寫“任何有關‘國家’戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息”。



李明璇19日深夜發文指出，賴政府最近端出這本，說是要教大家如果老共打來怎麼應變。結果呢？她這兩天到各里辦公室走訪，一踏進去就看到地上一箱一箱“‘中央’派下來的貨”。一問，里長們整個火就上來了，大家都在抱怨這本民防手冊把基層搞得人仰馬翻，全部炸鍋。因為“中央”一紙命令，就把最吃重的行政人力往下丟，里幹事要親自發手冊投遞信箱、要面對里民疑惑、還要幫“中央”搞恐嚇宣傳。



“里長說：亂花錢印一大堆廢物！”李明璇直言，這個政府最會的不是保護人民，而是“恐嚇人民”。



李明璇強調，真正負責任的政府，除了強化防備，更要降低風險，而不是利用戰爭兩個字來操作選票。她批，講白了賴清德不是在防老共，而是在防自己的支持度下降；更荒謬的是，這次手冊的改版，就是為了加上賴清德的親筆簽名。



李明璇更指，最好笑是第19頁“任何有關‘國家’戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息！”她直呼“不是投降就代表輸喔，不是這樣的喔！”。



民眾回應李明璇的留言裡也說，“如果拿到之後直接丟資源回收會不會被抓走？”、“不是整天說沒錢？？有錢做這種廢物！鬼才看”、“裡面的內容不就是黑熊學院的資料”。

