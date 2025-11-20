羅唯仁回鍋英特爾台積電低調　曾獻瑩析原因

國民黨台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩。（照片：曾獻瑩提供） 中評社台北11月20日電／台積電前技術研發資深副總羅唯仁退休後回鍋英特爾Intel，引發外界高度關注。中國國民黨籍台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩今天分析表示，此案台積電反應“異常低調”，與過去處理洩密事件時的大動作截然不同，背後原因恐遠比外界理解的更為複雜。



媒體報導，台積電前資深副總羅唯仁於7月底退休前，曾透過主管權限要求幕僚整理大量手寫技術筆記，內容可能涉及2奈米、A16、A14等先進製程，並以紙本方式裝箱超過20箱。羅唯仁於10月底轉往英特爾任職，台積電尚未公開說明細節，使外界關注是否涉及機密外流、競業禁止與後續法律處理。



曾獻瑩指出，羅唯仁層級屬於研發處資深副總，深知先進製程大量核心細節，台積電自然不可輕忽。然而這次處理方式的壓力點不僅來自技術本身。



曾獻強調，Intel在切入晶圓代工後已是台積電直接對手，但同時又是輝達投資的公司，美國政府亦入股。“台積電若大動作出手，外界是否會解讀成打臉美國總統特朗普？更別忘了，輝達是台積電最大客戶之一，這層關係也不能忽視。”這些多方牽涉，使台積電不得不格外謹慎。



針對外界揣測是否可能是台積電“派人瞭解Intel製程”的布局，曾獻瑩說不太可能。他指出，台積電自張忠謀時代最重視的就是integrity（誠信正直），不可能以資深副總層級的人擔任所謂的“間諜”。“這完全違背台積電的企業文化。”