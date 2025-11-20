羅唯仁帶走機密？官員曝台積電退休控管機制

“國發會主委”葉俊顯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電／台積電前技術研發資深副總羅唯仁今年7月退休、10月底轉戰對手英特爾擔任研發副總，由於帶走多箱資料，疑似2奈米、1.4奈米等先進製程文件，引發半導體業界譁然，“高檢署”已分“他”字案進行蒐證。身兼台積電董事的“國發會主委”葉俊顯20日於“立法院”經濟委員會上表示，羅唯仁退休的一年多前已經調離核心單位，不再擔任核心職務。



“國發會”掌管“國發基金”，由於“國發基金”對台積電持股逾6%，是台積電最大股東，葉俊顯以“國發會主委”身分，身兼台積電董事職務。



葉俊顯今天赴“立院”經濟委員會報告，“立委”關心台積電機密疑似流往英特爾，目前調查進度如何，未來又該如何嚇阻？葉俊顯表示：“我有朋友在台積電工作，其實台積電對於退休人員都有安排，在退休的前一兩年就會將其調往非機密單位。”



根據《中時新聞網》報導，葉俊顯認為影響不大，初判是個人問題非台積電內控出狀況，“其實他在一年多前就已經被調職到不會接觸機密的單位。”至於羅唯仁是否真有影印機密資料的行徑，葉俊顯表示，交由檢調與台積電調查。



至於台積電技術外洩問題，葉俊顯呼籲，大家要對台積電有信心，不會因為一個人就影響台積電。稍早，“經濟部長”龔明鑫也提到，初判對產業衝擊有限，台灣半導體產業經過長達40多年的累積，不是某一個人拿走資料就能破壞的。



目前台積電與英特爾皆未回應此事。



