丁渝洲：高市把日本帶往困境　絕不是好領袖

前“國安會秘書長”丁渝洲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）日本首相高市早苗稱涉台海言論掀起波瀾。前“國安會秘書長”丁渝洲對此向中評社表示，高市是剛上任的領袖，卻馬上得罪周邊國家，光憑這一點就絕不是一個好領袖，把日本現代化帶向很大的困境。



至於中日事態會否一發不可收拾，丁渝洲說，接下來日本應該很多在野領袖會站出來說話、踩煞車，畢竟高市早苗還是一個弱勢首相，如何收拾爛攤子會是高市的大問題。



現年81歲的丁渝洲為陸軍二級上將退役，曾任台陸軍八軍團司令、“國防部軍事情報局局長”、“國安局長”，並於陳水扁政府任內出任“國安會秘書長”。



丁渝洲20日出席中華戰略學會舉辦的丘念台抗日紀念講座，分享他的蔣中正日記讀後心得。



很少接受媒體單獨訪問的丁渝洲，在會後特別接受中評社訪問，談到高市早苗議題，他表示，他唯一瞭解的，就是高市早苗絕不是一個好領袖，因為她上任不但沒有幫助日本做有意義的事，反而讓日本引起周邊國家的反感。



丁渝洲提到，日本既然用台灣議題對付中方，中方現在也拿琉球問題反制，琉球可以講也是地位未定論，琉球本地人也都希望自己能夠獨立，這些都會讓高市早苗處於為難的境地，所以高市要收回相關言論嗎？那可能會立即被逼下台，不收回嗎？如何收拾這個爛攤子，琉球問題還是其中一小部分而已。



丁渝洲說，尤其中國大陸原本處於反日情緒很高漲的時候，日本人過往對中國的侵略，讓中國人太傷心了，所以整個反日氛圍很高，但會不會引發成不可收拾的狀態，他相信日本很多在野領袖應該會站起來講話，幫忙踩煞車。

