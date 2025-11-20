綠委陳冠廷：台日可強化非軍事互助

綠委陳冠廷接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）針對當前中日關係緊張、區域安全升溫等議題，民進黨籍嘉義縣“立委”陳冠廷接向中評社表示，日本首相高市早苗日前稱“台灣有事，就是日本有事，能行使集體自衛”等因素，比較過去日本對台灣的安全合作參與相對侷限，但近年因印太戰略與區域局勢變化，他認為台日倒也可有更多非軍事的合作。



陳冠廷20日下午出席“民雄航太暨無人機產業園區”開發說明會，並接受中評社訪問。



陳冠廷指出，日本雖受限於“和平憲法”及“防衛三原則”，過去對安全合作的參與相對侷限，但近年因印太戰略與區域局勢變化，雙方已展現更開放的合作空間，台日之間不僅在科技與產業互補性強，在救難、海洋防災、能源安全等非軍事層面，都能有更多具體合作可能。



陳冠廷強調，台日可經交流與信任機制，特別是日本長期在災害應變、公共安全與海洋科技上經驗豐富，台灣可藉此強化自身防災與科技實力。



他以嘉義縣為例指出，民雄航太暨無人機產業園區正是台灣科技轉型的重要象徵，嘉義過去被視為農業縣，如今正蛻變為科技重鎮。園區結合無人機研發、生產、維修與測試功能，將成為推動“國防”科技與民用創新並進的基地，從軍事到農業、消防、海洋應用，無人機都能成為台灣下一個戰略性產業。



陳冠廷並指出，隨著嘉義交通基礎建設改善，包括鐵路高架化及區域道路拓寬，園區未來的投資吸引力將顯著提升。



對於歐洲商會建議台灣加強能源與人才韌性，陳冠廷回應，強化產業韌性確實是當前台灣的重要課題，從能源供應、基礎建設到高科技人才培育，都要更有系統地推進，讓更多國際人才加入研發與製造鏈，才能提升整體競爭力與自主性。