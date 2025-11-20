張麗善籲院版財劃法　不低於今年度撥配水準

雲林縣長張麗善。(照片：雲林縣政府提供) 中評社雲林11月20日電／針對“行政院長”卓榮泰今日拍板“政院”版財政收支劃分法修正案，中國國民黨籍雲林縣長張麗善20日表示，我們盼“行政院”拿出誠意，積極與“立法院”在野黨團、各縣市政府溝通，如果能達到彌補基本財政收支差額、保障農業縣重要指標，且各縣市統籌分配稅款、一般性補助款、計劃型補助款，不低於今年度的撥配水準等條件下，則樂觀其成。



張麗善指出，財劃法修正案從去年在野黨提出，歷經一年半，“行政院”在過程中不願積極提出修法版本，而是將心思放在“大罷免”，甚至到上周在野黨再次修正財劃法，卓榮泰院長仍聲稱將“全面應戰”。執政黨一再指控在野黨“修惡”財劃法，不但無法掩飾“行政院”的責任，也無法獲得民眾的支持，根本之道還是在“行政院”應該以“溝通”取代“對抗”。



張麗善表示，此次“行政院”提出院版財劃法修正案，應尊重上周藍白兩黨通過的第二次財劃法修正案的精神，包括明定“中央”對地方一般性補助款與計劃型補助款的權責，增訂“中央”對地方計劃型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。



雲林縣政府表示，“行政院”版的財劃法，如果能優先彌補基本財政收支差額、保障基準財源，並考量農業縣的重要指標，且個別縣市的統籌分配稅款、一般性補助款、計劃型補助款，不低於今年度的撥配水準，在上述條件都能滿足的情況下，縣府樂觀其成。



針對普通統籌稅款分配指標，雲林縣主張“農林漁牧人口”指標權重應從10%調高為15%、“農林漁牧產值”權重從10%調高為15%，另建議人口數權重從30%調降為20%。



雲林縣政府強調，雲林縣擔負台灣糧倉，轄內六輕是亞洲最大的石化工業區，但顯然目前財劃法未能體現雲林的特殊貢獻，因此建議“中央”在計劃補助上應考量雲林的特殊性，核予雲林財力等級為第五級，並提高補助比率。再者，先前賴清德和卓榮泰院長已同意補助今年全運會主場地雲林縣立田徑場12億元，“中央”應儘速核撥。