參選嘉義縣長政見　蔡易餘推民雄無人機產業

民進黨嘉義縣長初選參選人、綠委蔡易餘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）民進黨籍嘉義縣“立委”、嘉義縣長初選參選人蔡易餘20日下午出席“民雄航天暨無人機產業園區”開發說明會受訪時表示，民雄航天園區將是嘉義產業轉型的重要里程碑，也是他未來縣長政見的核心項目，嘉義已從傳統農業縣逐步邁向高科技與“國防”產業結合，民雄園區未來不僅是無人機研發重鎮，更要成為全台生產與自主製造基地。



民進黨台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名初選，於10日起至14日止開放領表，並於明年1月12日至17日執行初選民調。2026嘉義縣長選戰，中國國民黨擬派出“立委”兼嘉義縣黨部主委王育敏，民進黨則是蔡易餘、黃榮利2人角逐。蔡易餘力拚接棒民進黨籍現任嘉義縣長翁章梁。



蔡易餘表示，嘉義近年已成立“亞洲無人機創新學院”，推動無人載具的設計與研發，但研發成果若要落地，就必須結合量產端的產業基地。民雄航天園區正好補足這塊拼圖，讓嘉義從研發、測試到製造形成完整產業鏈。



蔡易餘指出，感謝中山科學研究院號召海內外產官學界共襄盛舉，使園區具備“國家級”產業能量。他強調，這次開發說明會標誌著嘉義正式進入航天與“國防”科技產業的時代，從今天開始，民雄不只是嘉義的民雄，而是台灣的民雄，是“國防”自主與科技創新的前線基地。