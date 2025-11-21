宋立彬：藍白要考慮基層怎合　黨紀難擋違紀

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文撂重話凡惡意破壞“藍白合”將祭黨紀處分，引起討論。對此，國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，藍白合目前只在上層合，要落實怎說服雙方支持者去支持對方陣營。另外，什麼都用黨紀的話，還是會面臨違紀或脫黨參選的情況，恐怕局勢會變亂，這都需要持續觀察。



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日會談，鄭麗文在會中強調，同志必須保持正確心態，為了大局應尊重公開、公平的競爭方式。若有人惡意破壞“藍白合”，將依各黨黨紀處分。



對此藍白合看法，宋立彬表示，藍白合只是上面在合，下面還沒辦法合，避免變成虛構、夢幻的名詞，重點到底要怎說服國民黨基層去支持白，白營也要去說服支持者去支持藍。因為兩個黨性不一樣，結合是有難度的，所以民進黨也看準這一點，不會怕的原因，是因為知道藍白不同屬性，合不起來。



宋立彬表示，要合是要在“你有我也有的”平均架構上，在相等的實力狀況之下來合，但現在藍白基層實力懸殊，地方組織國民黨比較強，民眾黨號稱有14%的支持度，但票到底在哪？組織在哪？在“立法院”是因為席次的關係可以結合，但外面這麼多廣大的支持群眾、選民，到底要怎麼去合？



宋立彬舉例，譬如新北市那麼大，人口數有404萬人，是全台最大的縣市，也是大選前哨站，國民黨怎麼可能禮讓給民眾黨呢？金門縣的話，國民黨一定會有人去挑戰。若國民黨出來，那就不一定會輸。嘉義市、宜蘭縣，藍的地方實力也都大於白。



針對黨紀處分的看法，宋立彬表示，這真的要有辦法去遊說黨員，過去南部怎麼會有那麼多人違規參選，就是因為南部的藍，有7成實力靠自己，3成靠黨意，所以會遇到有人脫黨的問題。就算是北部，黨的紀律可能也只是形式要尊重，也都會發生違紀參選。

