楊永明：中日緊張是美國提早測試代理戰爭

台大政治系教授楊永明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）台前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明今天下午在北威論壇座談會上表示，日本首相高市早苗發言引發中日緊張的事件，等於是美國在打代理人戰爭的提早測試，而代理人現在又擴大了，從台灣擴大到日本。



楊永明說，日本覺得“I am back！”，是副警長，但實力和能力上真的差遠了，所以連維新會的創辦人之一橋下徹都直言批評高市早苗，是“不該逞強的冒進言論”。從他過去瞭解日本對集體自衛權的看法，從來沒有可以跳過美日安保框架單獨行動的可能性，連日本人都覺得不可思議，所以越來越多的媒體和政界發言批評高市，看到中國大陸如此激烈的反應，更是如此。



北威論壇今天下午在台大校友會館舉辦美中新賽局座談會，包括台大政治學系教授楊永明、台大國企系副教授盧信昌、淡江大學兩岸研究中心主任張五岳和台大財金系兼任教授劉憶如等人出席。



楊永明在會中提到目前的中日情勢，他說，對日本的保守派、右翼而言，高市早苗的發言當然符合他們的調性，特別是在安全議題上，日本右翼一直在正常國家、軍費倍增和集體自衛權上尋求主張，同時美日安保強化，以及區域甚至國際安全的介入。



楊永明提到，高市早苗這次的言論好像是台灣有事、日本有事、存亡事態、日本出兵，這對中方來解讀，就不一樣了，因為中日之間有戰爭有歷史的問題，所以看起來現在情勢有升高跡象，接下來就看看雙方的外交情勢是否升級，看看會不會出現召回大使，或者是更多的經濟制裁，譬如對日本進行稀土管制。