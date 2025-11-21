高少凡：民進黨藉日本生事挑戰大陸非常危險

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗“台灣有事”言論，引起中日關係緊張。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，日本挑起東亞區域的敏感神經，可以發現包括美國撤離部署日本的飛彈系統，韓國也推遲日韓聯合搜救演習，就是不願被捲入其中，但台灣民進黨當局卻反其道而行，尤其綠營主張“台獨”，有藉日生事的傾向，日台唱和挑戰中國大陸的核心利益，非常危險！



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



高市早苗在國會答詢時說出“台灣有事，可能構成存立危機事態”，暗示日本主動介入台海衝突的可能性，引起北京強烈反彈，中日關係陷入冰點。台灣方面包括賴清德、“國安會秘書長”吳釗燮等府院高層出面譴責陸方，並表態支持日方。高少凡認為，此舉相當不智。



高少凡研判，民進黨政府表達鮮明立場支持日本，很顯然是判斷當中有政治紅利可圖，台灣當局近期在“外交”方面接連碰壁，自從美國總統特朗普以G2定義國際形勢後，中美關係轉圜，賴清德一直希望能夠過境美國本土，截至目前為止，仍不得其門而入，如今日本主動挑起兩岸議題爭端，民進黨政府藉機炒作“日本挺台論”，並且聲援支持日本，就是希望“出口轉內銷”，凝聚內部支持。



另方面，高少凡說，民進黨當局也有藉日生事的策略，把日本介入台海衝突的可能性與“台獨”掛勾，但這其實是非常危險，因為日本此舉已觸及中國大陸的紅線，倘若台灣與之唱和，等於是直接挑戰大陸的核心利益，所面臨的後果相當嚴峻。



高少凡指出，眼下事態已從口舌之快，迅速擴散到具體的外交與軍事回應，中國對日本已經出現反制措施，中國將暫停或重新限制自日本進口水產，並發布旅遊、留學等相關警示，顯示衝突正演變為帶有經濟與民間層面的抵制行動。

