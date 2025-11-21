邱世卿看全民安全指引　逼百姓戰至一兵一卒

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月21日電（記者 方敬為）台官方19日起陸續發放新版“民防手冊”到各家戶，手冊聚焦戰爭情境因應，並強調“不投降”。曾編著戰時平民生存指南的台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，政府發行民防手冊，理應是讓民眾在戰時能循指引避難、求生，台官方手冊卻強調不投降，相對反常，這是逼百姓戰至一兵一卒，非常悲哀。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



台灣軍方發行新版全民“國防”手冊“當危機來臨時：台灣全民安全指引”，並斥資新台幣6452萬元印製1100萬份紙本手冊，11月19日起全台發放，目標分發每戶一份。



官方表示，該手冊有三個重點，首先是宣導平時的防災物資準備，並對不同情境下的災害物資整備，提供建議；其次是，如何應對天災、地震、土石流等情境，包括戰爭等緊急事態安全指引；最後，手冊首次向社會大眾宣告，面對戰爭威脅，台灣絕不會投降，“任何關於政府投降或戰敗的訊息，都是假訊息。”



對於手冊強調“不投降”的相關論述，邱世卿表示，台官方現行的防衛政策強調所謂的“韌性防衛”，該政策最終目標就是確保未來倘若台海爆發衝突時，台灣能夠單方面應對支撐“越久越好”，這就是“韌性防衛”實施方針。民進黨政府認為只要時間撐得夠久，美國或是日本等境外勢力就有時間介入馳援。



他指出，按照民進黨政府的想像，美國、日本可望出兵介入台海衝突，但介入需要準備，所以台灣要替這些境外勢力爭取時間。假設兩岸真的交戰，卻只在短短72小時至1周之內就結束了，以現階段美軍或其他周邊國家的動員能力，根本來不及，按當前的動員效率，至少需要3周時間，所以民進黨政府設定的目標就是，最起碼台灣本島的防衛力量要能撐過3周。

