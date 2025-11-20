國民黨秘書長李乾龍：藍白合協商不成用民調

國民黨祕書長李乾龍受訪。（中評社） 中評社台北11月20日電／針對中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌昨天會談推動2026藍白合，國民黨籍新北市長侯友宜則認為要有一個可接受機制。國民黨秘書長李乾龍今天表示，鄭麗文昨天已說得很清楚，民調是可行辦法且行之有年，如果未來兩黨協商不成，就用民調決定。



李乾龍今天下午在中央黨部張貼國民黨第22屆中央委員選舉公告後，被問到國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入京華城案遭考紀會停權，以及中常委何鷹鷺因推崇大陸遭停職等案，他表示，相關案件都已送考紀會，由考紀會重新召開委員會，重新審理。



針對明年地方選舉“藍白合”的議題，李乾龍說，大罷免是藍白合很成功例子，回顧2024年藍白破局是很痛苦經驗，為記取經驗，兩黨主席也都坦誠相見提出藍白合構想，現在多數主流民意，就是希望藍白合。



新北市長侯友宜強調要有一個可行機制，對此，李乾龍表示，鄭麗文昨天已經說得很清楚，民調是可行辦法，且行之有年，如果未來兩黨協商不成，就用民調決定。



他並強調，經過今年大罷免，證明“藍白合”是成功例子，2024年“藍白合”破局是一次痛苦的經驗，大家應該記取經驗，朝向合作，兩黨主席昨已坦承相見並提出構想，而且多數的民意也支持“藍白合”。



至於民眾黨方面拋出藍、白共組地方“聯合政府”的構想，李乾龍說，基隆市是一個成功的例子，至於其他縣市要看機緣。每個地方會有不同機制，但他認為，在地方政府進行合作應該可行。



此外，談到中央委員選舉，李乾龍表示，中央委員名額共計190位、候補名額95位，依規定黨主席鄭麗文可以足額提名，且一般都會尊重現任中央委員，只要有意願連任者，黨主席都會予以提名，但目前大概有近60位現任中央委員無意連任，不過，鄭麗文仍會足額提滿。