陸配公職問題　梁文傑：維持單一效忠是核心

陸委會副主委兼發言人梁文傑。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華遭“內政部”函文解除村長職務後，向花蓮縣政府提起訴願獲勝，藍委將提修“國籍法”，排除剝奪陸配參政權。陸委會副主委梁文傑20日表示，“國籍法”的各項修法爭議，有待“立法院”處理，但無論怎麼修，維持單一效忠是非常核心的原則。



媒體追問，實務上陸配不太可能取得喪失原國籍證明，是否代表原陸籍人士即便在“兩岸人民關係條例”規範下獲得參政權，但實際上無法在台參政？參政權已死？梁文傑說，目前很可能就是這樣的結果。



陸委會20日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，關於“國籍法”爭議，陸委會已多次說明，這個爭議之所以存在，是兩岸人民關係條例規定陸配在一些條件後有參選權，但“國籍法”又規定就職後一年內放棄“外國籍”，按照“內政部”的解釋，就是“中華民國國籍”以外的國籍，而陸委會尊重“內政部”的解釋。



梁文傑說，關於“國籍法”20條的問題，民進黨也有提案要明定外國籍也包含境外政治實體、原大陸地區人員必須提出喪失原國籍證明等，“立法院”有各式各樣的意見，有待“立法院”處理。但無論怎麼修法，“國籍法”第20條的基本核心概念是效忠單一“國家”，維持單一效忠是非常核心的原則。