羅智強：打壓陸配首惡就是沈伯洋！

藍委羅智強在臉書發文痛批沈伯洋，打壓陸配。（照：羅智強臉書） 中評社台北11月20日電／針對民進黨政府要求陸配“放棄國籍”才能參政，遭到在野黨批評，並指始作俑者是被大陸公安立案調查的民進黨籍“立委”沈伯洋。中國國民黨籍“立委”羅智強今天表示，第一位主張陸配要取得放棄對岸國籍證明，否則剝奪參政權的民進黨“立委”是誰？就是沈伯洋！如此惡罷的沈伯洋竟然還有臉哭天喊地，請賴清德去叫韓國瑜保護他。



羅智強今天在臉書發文痛批，最沒出息的是沈伯洋還喊冤枉，說他沒有打壓陸配，真是敢做不敢當、嚇破膽的黑熊。明明追殺陸配最兇狠的，就是沈伯洋！



南投縣議員史雪燕先前因被認定“仍具中華人民共和國國籍”遭“內政部”解除議員職務；花蓮學田村長鄧萬華亦以同理由遭解職，後提出訴願並獲撤銷。“內政部長”劉世芳強調，““國籍法””第20條“沒有解釋空間”，要求地方政府依此辦理，引發法源適用突變的爭議。



羅智強表示，來台數十年的陸配早已融入台灣社會生活，依法可參選公職，為這為這塊土地奉獻心力。陸配擔任公職，無論在陳水扁、馬英九或蔡英文執政時都沒有問題。但賴清德上任後，沈伯洋率先喊出要陸配必須提出放棄對岸國籍證明，否則就要剝奪他們的參政權。



羅智強說，“內政部”按照沈伯洋的邏輯，把當選公職的陸配解職，“內政部長”劉世芳還說，法令沒有其他解釋空間。劉世芳故意曲解法令，用賴清德的“兩國論”強詞奪理！



羅智強指出，1991年制訂“憲法”增修條文後，“中華民國憲法”很明確的將“我國”區分為“自由地區”與“大陸地區”，“憲法”增修條文並授權制定《兩岸關係條例》，以處理兩岸人民往來衍生的法律事件。《兩岸關係條例》是具“憲法”委託地位的特別立法，依其規定大陸地區不是“外國”。



羅智強強調，“司法院”大法官的歷次解釋，也明確揭示大陸地區人民以《兩岸關係條例》規範，不能與與“外國人”混為一談。也因此，民進黨修的《“國家安全”法》第二條，就明確區分“外國”與“大陸地區”。其他如《“總統”“副總統”選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、《新住民基本法》、《公民投票法》、《就業保險法》、《戶籍法》等諸多法律，法條中也都明確區分“外國人民”與“大陸地區人民”。依法依憲，陸配就是適用《兩岸關係條例》，不適用《“國籍法”》。



羅智強批評，賴清德、劉世芳、沈伯洋就是要違法“違憲”，濫權打壓陸配。欺負陸配最兇狠的就是沈伯洋，賴清德就是根據沈伯洋的主張來清算陸配。

按照“憲法”邏輯及現在的法律，是不能以《“國籍法”》剝奪陸配的參政權。民進黨硬要在《“國籍法”》中找麻煩，無恥無良的政客扭曲法令，以此踐踏在台生活幾十年，被民眾一票一票選出來擔公職的陸配。



羅智強說，為了保障弱勢，國民黨“立法院”黨團將以實際行動維護陸配合法的參政權，將推出《“國籍法”》的修法，直接增訂“防小人條款”。既然賴清德、劉世芳、看不懂“憲法”、看不懂法律，修法就將在《“國籍法”》中明定，陸配參政依《兩岸關係條例》規定，不受《“國籍法”》規範，讓民進黨必須守法，不能再亂搞！