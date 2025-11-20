申請雙城論壇　梁文傑：應該不會有什麼問題

陸委會副主委梁文傑回應雙城論壇申請問題。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）2025台北上海城市論壇原訂於9月舉行，日前因故延期，又傳出陸委會不核准上海市台辦副主任李驍東訪台。陸委會主委邱垂正20日上午表示，只要台北市政府申請，就會最快速度同意。陸委會副主委梁文傑20日下午受訪時再度重申，看不出有什麼問題。



至於李驍東訪台遭拒，梁文傑說，他不會就個案說明準或不準的理由，確實李驍東有申請來台，但從陸委會的角度來看，因為李驍東此次來台的目的，有陸委會批準的其他員過來就已足夠了。



2025台北、上海雙城論壇原預計9月24至27日於上海進行，但台北市政府22日上午對外宣布延期，當時輿論質疑“賴政府”阻擾，但陸委會多次澄清否認。中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日表達，雙城論壇已辦了15屆，按往例應是在年底舉辦，希望能維持城市交流。MOU部分，“中央”後來有陸續同意，包含勞動局、水治理等部分，“中央”都有回覆。



陸委會20日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，台北市政府上次有申請雙城論壇，東西我們原來都已審查過了，但北市府撤案，所以要再去的話要再提出申請，他認為應該不會有什麼問題，也看不出會有什麼問題。他也不確定台北市政府要在什麼時候申請的規劃，但可能是等台北市議會審查預算結束後。