謝寒冰曝全民安全指引被丟棄　嘆浪費預算

謝寒冰在臉書發文，並PO出1張廢紙箱中出現數本“台灣全民安全指引”的照片。（照：謝寒冰臉書） 台軍方新版“台灣全民安全指引”要普發至全台約983萬戶。（中評社） 中評社台北11月20日電／台軍方推出新版“台灣全民安全指引”昨天起普發至全台約983萬戶。對此，資深媒體人謝寒冰今天在臉書發文，上傳1張友人家樓下廢紙箱中出現數本民防手冊的照片，並且質問，預算就該浪費在“沒好”的事物上？



根據台“國防部”說明，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，印製“台灣全民安全指引”共1100萬本，依據印製、運送、發放等成本合計，總經費約新台幣6447萬元，平均每本約5.86元。並由“內政部”協調地方政府民政系統自今年11月19日起進行發送，將在明年1月5日前完成約980餘萬家戶普發。



台“內政部”表示，依據“行政院”今年10月23日核定的“國防部”2025年“台灣全民安全指引普發計劃”，日前邀集各“直轄市”、縣市政府溝通協調發送家戶作業，透過各鄉、鎮、市、區公所民政系統包括村里幹事、村里長等人員，將安全指引送達設有戶籍之家戶，以提升全民災害應變知能。



謝寒冰今天在臉書發文，上傳1張廢紙箱中出現數本民防手冊的照片，他除指出，這個廢紙箱是在朋友家樓下，也質疑，預算就該浪費在“沒好”的事物上？



