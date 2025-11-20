睽違31年！石虎現蹤阿里山1752公尺處

石虎是典型里山動物，目前全台僅苗栗、台中與南投有穩定的族群。（“農業部”生物多樣性研究所提供） 中評社嘉義11月20日電／農業部林業及自然保育署嘉義分署為推動阿里山鄉台灣黑熊分布熱點監測，與嘉義縣鄒族獵人協會及屏東科技大學合作。2025年11月初，以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落周邊林地內驚喜拍攝到石虎，且發現位置海拔達1,752公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄。



這是自2018年嘉義縣中埔鄉及2022年“國道”1號嘉義交流道紀錄後，石虎再次於嘉義現蹤。且是阿里山鄉自1994年通報石虎紀錄後，睽違31年再次於阿里山現蹤，本次發現別具意義。



林保署嘉義分署20日發布新聞稿表示，嘉義分署與鄒族獵人協會及屏東科技大學合作，推動阿里山鄉台灣黑熊分布熱點監測，意外拍到石虎蹤影。這是自2018年嘉義縣中埔鄉及2022年“國道”1號嘉義交流道紀錄後，石虎再次於嘉義現蹤，且是阿里山鄉自1994年通報石虎紀錄後，睽違31年再次於阿里山現蹤。



本次石虎發現紀錄位於中海拔山區公有林地，位處曾文溪流域上游。2023年7月曾於台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示曾文溪流域是野生動物的重要活動廊道。林保署與水利署已在此合作推動“曾文溪流域保育軸帶”透過流域調適規劃，讓河川藍帶與周邊綠帶串連成藍綠網絡，幫助野生動物拓展活動範圍。



林保署嘉義分署指出，全台除了苗栗、台中與南投有穩定的石虎族群外，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義及台南衹有零星發現紀錄。雖然台灣的公有森林保護良好，但有超過6成的保育類野生動物棲息於林區之外。石虎即是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物。



林保署嘉義分署提醒，石虎由於棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布在台灣西部地區，但因受土地開發、農藥及滅鼠藥的使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，列名瀕臨絕種保育類野生動物。