貼紙哥黃建豪：韓流難以複製　藍又錯失先機

挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）高雄2018年因現任中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜掀起的韓流而變天，在民進黨2026高雄初選中，卻變成綠委學韓流辦三山造勢。挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪向中評社表示，韓流難以複製，綠委只是借殼上市，但角色、立場都不對。藍的也不見得學得起來，但要注意，綠已提早在動與準備，藍明年才動不僅錯失先機，今年又沒有先把人聚集起來，看不到有民眾去支持與跟隨，這是大問題。



民進黨高雄市長初選參選人、7連霸綠委林岱樺近日積極舉辦“三山大造勢”活動，分別是大岡山、大旗山與大鳳山，被形容有“複製韓流”之勢。



藍委柯志恩10月25日在高雄旗津掛出首面大型競選看板，展開市長選戰起手式。不過預計明年開始才陸續規畫具體選舉活動。



怎麼看有綠委複製韓流三山造勢引起話題？



黃建豪表示，韓流應該是難以再複製，畢竟是靠國民黨籍“立法院長”韓國瑜的政治魅力、講話方式來激起民眾熱情，加上2018年高雄的政治氛圍、風災淹水等因素，韓流才會崛起。此外，高雄人對韓國瑜說的“路平燈亮水溝通”、“高雄又老又窮”的這些話都心有戚戚焉也是關鍵，這從民進黨的嘴巴是說不出來。



黃建豪表示，綠委林岱樺雖然可以復刻三山造勢，但無法去激起老百姓這麼大的感觸，因為把高雄弄得亂七八糟的就是民進黨，林岱樺不可能去批判民進黨執政，激起民眾對綠營的反感，只能說學到皮毛、借殼上市，因為立場不對、角色也不對。



黃建豪指出，林岱樺的三山造勢看起來是在踩其他綠委的地盤而已，所以不太像是真正為自己拉票，而是放話、踩點，讓大家知道還沒有被排除初選資格。他強調“國民黨都不見得學得起來，更何況是一個民進黨‘立委’。”



有關國民黨也難重現韓流，那柯志恩的問題在哪裡？

