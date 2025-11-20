陳佩琪曝柯文哲近況　忙著上醫學相關課程

陳佩琪在臉書發文透露，柯文哲最近忙著上醫學有關的課程。(照：陳佩琪臉書) 中評社台北11月20日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，在今年9月以7000萬元新台幣交保，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況。陳佩琪今天在臉書表示，柯文哲近來忙著在上醫學有關的課程。



陳佩琪說，柯文哲出來後，常跟她吹牛說他很耐關、不投降，都是拜從小患有“自閉症”的兄弟“亞斯伯格症”所賜，不喜生活享受，習慣平淡過日子，他說在裡面看了很多書，學問功力大增，出來後努力跟上AI腳步，聽榆修和奕霆的直播說他和AI一言不合，還會吵起架來？



陳佩琪表示，不久前柯文哲上網買了套AI軟體，月花650元，常常在書房用一用，就跑出來說：“AI太好用了，太好用了，我也給妳買一個，妳學問就會大大增加…”



陳佩琪也提到，小草關心阿北最近在忙什麼？拍片、運動、健身、開會、見見老朋友，此外還有一個較不為人知的就是，忙著上醫學有關的課程啦，他被關一年， 幸好9月初有出來，不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。



陳佩琪說， 那天醫學會結束，他們一起走回家，柯文哲說他認識個醫生，醫師沒做多久就去從政了，有天兩人某場合見面聊天，這位醫師跟他說：“我啊，都趁‘出國’參訪時，順便去辦在那裡的醫學會簽名拿學分，所以都保有醫師證書的資格喔…”先生好生羨慕，他說他從來沒想過這招哩，不過我跟先生說：“人家可以，你不行，‘綠能你不能’要牢記在心！”先生點頭如搗蒜，對她的說法極為認同。



陳佩琪指出， 除醫學課程外，柯文哲也努力補足這一年資訊的落差，除混在AI領域外，其他就最喜歡在YouTube上看看這一年來發生、但他不知道的事，像最近他在看民眾黨主席黃國昌的一段演講(還是直播？)，黃國昌提到民進黨政府為什麼走到32：0這一步？我們民眾黨只要是好的法案，都可以協商、都可以談，但兼任民進黨主席的賴清德不想談，就是要搞專制獨裁、 搞帝制，想為所欲為，上任後就對國民黨“立委”來個大罷免，然後把民眾黨主席抓去關，這就是為什麼小草痛恨民進黨達9成以上、為什麼在野要攜手合作、共同監督政府，這不就是民進黨和賴清德逼出來的嗎？！



陳佩琪表示， 有次她跟柯文哲吹牛說，你不在這一年，她自認寫得最傳神的是這段：去年“總統”大選後、520前“總統”交接的空檔，先生最常跟我講的是：“總統”當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？他講還不止一次，過一段時間後又會再問一次：“賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？”或許他還不知道賴清德是怎麼樣的人吧，一次又一次，一次又一次，果然不久就被當成被消滅的對象，被抓去關了 。



陳佩琪說，最近家裡加入新住客，是本藏法師的作品，大家看出這姿勢的涵義了嗎？人家這樣對待我們，我們要踏穩腳步，不被打倒，這些惡意和羞辱，對我們來說for what？希望我們能早日體驗大師傳遞的禪意，期待哪天能達到如此境界。