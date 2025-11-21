李建興：特朗普防跛腳可能要求新台幣升值

義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）台美14日發布匯率聲明雙方同意“不應操縱匯率”引起討論。義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興向中評社表示，這是為了消除英國《經濟學人》雜誌提到“台灣病”的影響，降低台幣升值預期，但美國經濟不好，特朗普為了避免明年期中選舉失利提前跛腳，台幣被要求升值的機率是非常高，該聲明的實質效益，恐怕是“此地無銀三百兩”。



李建興，台灣政治大學經濟學博士，現為義守大學管理學院教授兼EMBA執行長、高雄市投資與創新管理協會創會理事長、高雄市企業經理協進會理事長，全台16家金融控股公司年度績效評鑑召集人。



台美14日共同公布“台美匯率議題聯合聲明”，由美國財政部與台灣“中央銀行”在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）支持下完成。雙方確認將持續就宏觀經濟與匯率政策協商，並避免透過匯率取得不公平競爭優勢。



怎麼看這份聯合聲明的實質效應？



李建興表示，以他個人的猜測，這是台灣這邊的需求相對高，因為英國《經濟學人》雜誌提到“台灣病”，指出台灣幣值是被低估的，換句話說，等於是告訴外界，台幣按照台灣出超金額，台幣應該是要升值的，但一直維持在30元上下做波動，被認為是為了出口產品的競爭力，一直靠台幣貶值來維持。



李建興表示，這種狀況下，台灣希望能消除對台幣升值的預期。所以台灣希望美國能夠共同發表聲明，說美國目前為止並沒有要新台幣升值，但是這反而是“此地無銀三百兩”。



至於台幣升值壓力，他認為，明年被特朗普要求升值的機率是非常高。