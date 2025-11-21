楊永明：貿易戰未能阻斷中國成長動力

台灣大學政治系教授楊永明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）前“國安會”副秘書長、台灣大學政治系教授楊永明20日在一場座談會上表示，從2018年以來的中美貿易戰至今，不僅未削弱中國，反而在經貿與科技領域促使中國加速追趕，而美國總統特朗普的高關稅政策，貿易戰非但未能阻斷中國的成長動力，反而推動中美權力結構更快速地重組，成為推動中美權力移轉的催化劑。



楊永明說，中美對抗將持續進入“延長賽”，美方的調整能延遲霸權衰退多久仍難以預測，可能是三、五年，也可能是十年、二十年，但2018年以來的整體趨勢已十分明顯，權力移轉的速度正在加快。



北威論壇20日下午在台大校友會館舉辦美中新賽局座談會，包括台大政治學系教授楊永明、台大國企系副教授盧信昌、淡江大學兩岸研究中心主任張五岳和台大財金系兼任教授劉憶如等人出席。



楊永明在會中以中美對抗進入延長賽為題演講，他表示，中美貿易戰從特朗普政府一路打到拜登，如今又回到特朗普第二任期的第一年，美國雖然將貿易戰擴大為全球性的關稅行動，但主軸仍是圍繞在中國上。但在7至8年拉鋸過程中，中國的出口結構反而更加分散，對美貿易依賴下降，而中國整體出口仍持續成長。



楊永明說，今年1至9月，中美貿易額下降15.68%，但中國對歐洲、東協、拉丁美洲的出口分別成長14%、15%、15%。前三季中國整體出口較去年增加6%，經濟成長平均5.2%，達成全年5%的官方目標不成問題。



他指出，美國自2018年後一路拉高對中國的關稅，從原本平均2.5%提升至特朗普任內的19.3%、拜登任期末的23%，如今部分產品更來到30%至50%的高檔。但美國自身的通膨與成本也受到衝擊，真正凸顯的是供應鏈無法在短期脫鉤。美國家庭對中國製品高度依賴，替代性限制明顯。這正說明在軍事、科技、經濟三項硬權力構成的國家實力中，經濟與科技的差距正在縮小，貿易戰反而催化權力移轉。



談到科技戰，楊永明稱此階段更可視為“兩個半球化”。全球化雖然仍存在，但在關鍵科技領域逐漸形成美中各自獨立的供應鏈與技術體系。中國在最新的十五五規劃中，正式把技術自主、高質化發展與“中國標準”列為核心目標，明顯已從過去“中國製造2025”的低調階段，全面進入以舉國體制投入關鍵技術突破的局面。