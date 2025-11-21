林碩彥：新竹縣市是藍白合能否成功關鍵指標

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌19日首次會談後，藍白智庫將展開對接，也會對2026地方選舉的布局細節進行協商。民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，新竹縣市將是2026藍白合能否成功的關鍵指標，如果最後白營全讓，恐讓藍白合淪為蜻蜓點水式的空談。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥強調，新竹市是民眾黨前主席柯文哲的家鄉，也是民眾黨目前在全台唯一執政的縣市，而柯2024大選在新竹縣許多鄉鎮市也拿下相當不錯的成績，因此2026新竹縣市藍白會怎麼合？將成為藍白合能否成功的關鍵指標。



他認為，若新竹縣市白營最後全讓，恐讓藍白合淪為蜻蜓點水式的空談。但若新竹縣市藍白合能成功，同樣的模式就能擴及全台，這樣才有利2028大選藍白合取得政權的最大戰略目標。



林碩彥指出，鄭麗文和黃國昌會面對2026持續藍白合的基調確實發揮穩定作用，也讓藍白原本在2026有計劃參選的潛在人選能有更大格局的思考，但在兩黨展開細節協商之後，藍白在各地的競爭也將會隨之展開，畢竟地方選舉除了縣市首長外，還有議員選舉。



林碩彥提到，因為議員選舉是多席次競爭，同一選區可能藍白候選人都有，彼此存在既競爭又合作的微妙關係，這跟“立法委員”選舉是單一選區有很大的不同。若藍白最後未對各縣市議員選舉席次進行分配，隨著選戰越打越激烈，候選人可能都自顧不暇了，到時藍白是否還真能保持彼此合作的模式？會是很大考驗。