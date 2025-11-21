盧信昌：高市早苗非胡言亂語　戰場設定在台

台灣大學國際企業學系副教授盧信昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）台灣大學國際企業學系副教授盧信昌20日在一場座談會上，談及核戰風險與美國全球軍事佈局時指出，他認為美國正讓核戰爭發生的機率變成正的，而且是全面性的。在此背景下，日本首相高市早苗近日涉及台海議題的表態，並非胡言亂語，而是背後有一套完整戰略，一旦日本在美國協助下成為具備核戰力的國家，東亞局勢將出現不同面貌。



盧信昌表示，日本整體戰略的核心代價，很可能由台灣承擔。日本之所以持續強調“台灣有事就是日本有事”，其實是希望台灣人相信需要戰鬥、願意承擔前線，台灣越主動，美國與日本越能把戰爭限制在台灣本島，不需自己面對衝擊，“因為戰場在你家，他們當然希望你勇敢。”



他強調，台灣不能被激昂而模糊的語言帶著走，更要自問，到最後打的是自己真正想要的戰爭嗎？我們是否真的捨得讓下一代在無知之中，像電宰場的牛、豬、雞一樣，一個個走上戰場？這才是當前最必須面對的反思。



北威論壇20日下午於台大校友會館舉行“美中新賽局”座談會，由台大政治系教授楊永明、台大國企系副教授盧信昌、淡江大學兩岸研究中心主任張五岳及台大財金系兼任教授劉憶如共同與談。



盧信昌在會中面對現場提問核競賽議題時指出，過去的核戰風險建立在“恐怖平衡”之上，透過相互保證毀滅，讓任何國家都不敢輕啟戰端。但現在情勢已不同。他表示，高市早苗的言論之所以引起震驚，是因為她把原本在戰略層面討論的事情講了出來，甚至講透了，但一個能在APEC會場上成為全場焦點的人，她不可能是在胡言亂語。



盧信昌指出，從菲律賓在去年4月就裝上美國提供的中程導彈，到未來日本是否步上同一路線，南海的動作與各方挑釁都只是戰略思維的延伸。他認為，美國在若干領域確實進行戰略退縮，但目的是爭取更大的外交空間。在軍事層面上，美國希望第一槍與第一個戰場都被精準限縮，就像烏克蘭戰爭，美國不允許越界波蘭、不允許使用核武，並要求歐盟負擔軍備預算，真正的主導仍握在美國手中。



盧信昌說，同樣的概念正在複製到台灣身上，美國要台灣“不要問我給你什麼，你只要相信你有買到保障”，背後意思就是由美國決定戰爭形態與規模。