游盈隆析2026　估藍北北桃勝算高、曝綠隱憂

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／2026年地方縣市長選舉，民進黨、中國國民黨與台灣民眾黨紛紛開始積極備戰。台灣民意基金會董事長游盈隆20日在政論節目指出，國民黨在台北市長、桃園市長選戰，連任的機率最高，新北市長也是國民黨的機會比較大。至於綠營，他認為台南、高雄本身一定有問題，這是民進黨的隱憂。



游盈隆20日在政論節目《新聞千里馬》表示，2026目前國民黨很穩定、會贏的，有幾個已經很確定了，台北市、桃園市連任的機率都是最高。至於新北市，就看怎麼喬，除非三強鼎立，民眾黨主席黃國昌嚥不下這口氣，不過他自己也講他不會這樣做，所以新北市也是國民黨的機會可能比較大。



游盈隆指出，民進黨的選戰目標“5＋N”，是蠻務實的，也就是5席起跳，再加個1、2席，也是蠻合理的。這次有超過半數以上是開放席次，在這種情況下，國民黨要推出什麼樣的人選能夠贏得選戰，也是一個頭兩個大，國民黨自己也有自己的問題。當開放席次這麼多的時候，變數就多了，變數一多，藍白整合如果不順利，結果會怎麼樣，就很難講。



游盈隆認為，民進黨在高雄也有問題，他在想高雄美濃大峽谷這麼簡單的問題，為什麼中央跟民進黨籍的高雄市長陳其邁沒有出來，做一個很徹底、很完整的說明，這應該要止血，他很訝異，“行政院長”卓榮泰也都是有選舉細胞的人，為什麼沒有去處理這些事情。



游盈隆認為，民進黨在台南何嘗不是如此，這次光電案也是一樣。台南、高雄本身一定有問題，這是民進黨的隱憂。