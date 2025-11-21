吳子嘉：明年2月就知柯P能否選2028

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會談推進2026藍白合。至於2028大選有沒有可能繼續合作，備受關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日在網路節目表示，明年2月就會知道民眾黨前主席柯文哲能不能選，這個是重大變化。



有網友20日在網路節目《董事長開講》中問到，於公於私，2028藍白都非合不可，你怎麼看？吳子嘉回應表示，明年2月就知道柯文哲能不能選，這個是重大變化。如果明年2月，柯文哲判刑10年以上，就不能選。2028年民眾黨那張入場券，就有可能成為黃國昌拿來談判的東西，這個是變數；柯文哲能選又是一個變數。所以藍白合關鍵的問題在於，柯文哲、黃國昌兩人之中能不能選的條件，這件事最重要。



吳子嘉認為，賴清德每天在吹牛，這個也好。因為他去挺日本，跑去喝味噌湯、吃壽司，看起來也不太會做什麼大壞事，讓他混一混就算了，2028他是選不上了。



針對藍白合，吳子嘉指出，藍白合在縣市長選戰，這一次不重要，但是在2028年非常重要。因為議員本身是多席次選舉，是排序的，所以藍白合跟議員選舉關係不大。因為民眾黨議員大部分是空氣票，沒有組織票，藍軍衹有在雙北，空氣票就重要了，但是離開雙北以後，不需要空氣票，組織票反而比較重要。