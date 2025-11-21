鄭麗文：國民黨海納百川　不像賴清德一言堂

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／中國國民黨主席鄭麗文接受網路節目訪問暢談黨務方向與黨內團結。針提及黨內不同聲音，鄭麗文說，她不像賴清德只要“一言堂”，國民黨要海納百川。



鄭麗文接受《中時新聞網》節目“政經向前衝”專訪，節目主持人拿出讀者留言給鄭看，從她宣布參選黨主席起就一面倒的支持留言如“女戰神加油”等，讓鄭開心又感動。她表示“不會感到壓力”而是促使她前進的動力。



該報導描述專訪當天情景，台北下雨、帶著寒意，但鄭麗文一進攝影棚散發熱力。穿著修身鵝黃大衣、黑色及膝皮靴的她，在鏡頭前後自信的風格一致。嫻熟螢光幕的鄭，談起兩岸、大選與黨務方向等問題，流暢明快，甚至認為不妨直播。



面對藍粉力挺她擔任主席，狂呼她是萬夫莫敵的戰神，鄭麗文表示，不會有壓力，但覺得責任非常重大。不過自己的個性一向都是“說到做到，使命必達”，全力往前衝。不論是大家的期待，或是她向大家承諾的事情，她希望能夠全數兌現。



鄭麗文感性表示，的確自己是在很短的時間內就必須決定自己要不要參選，國民黨主席是一個巨大的重擔，大家都知道國民黨的狀況並不是非常輕鬆。但最大動力來自“冷灶又突然熱起來”。她感受到大家的對國民黨的期待、關注、熱情，這樣當黨主席才有意思，“所以這對我來說是很正面的動力，不是壓力”。

