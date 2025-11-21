“政院”版財劃法拿掉離島保底　金門縣府力爭

金門縣政府一隅。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／“行政院會”20日拍板院版《財政收支劃分法》修正草案，對地方挹注上看1兆2002億元創新高，修法後統籌稅款規模達8213億元，較2025年增加3537億元。不過今年3月21日公布之新版財劃法第16條之1“明定普通統籌稅款2.5%分配離島之計算公式”遭砍掉，影響金、馬、澎三縣額度甚鉅，對此，金門縣政府表示將極力主張爭取，以符合財劃法精神。



金門縣政府表示，離島是弱勢中的弱勢，“財政部”擬具財劃法分配指標，其中基本建設指標做了很大的變動，離島三縣卻很難從中獲得分配款，建議草案應確保離島三縣統籌分配稅款之額度，將今年3月21日公布之財劃法第16-1條“有關可供分配款項百分之2.5分配離島三縣之規定納入，以符合財劃法“調劑盈虛”之精神。



另金門縣政府也認同“行政院”所提“中央”及地方事權劃分應符合“中華民國憲法”增修條文及地方制度法，縣府指出，金門承接了精省後許多原屬省主辦之業務如自來水、農試所、畜試所、水試所及林務所等應全數歸還“中央”主辦，又金門大橋後續維護、管理及養護等事項應比照新北市淡江大橋、屏東縣內鵬灣跨海大橋及澎湖縣澎湖跨海大橋由“中央”管理，以符合公平原則。



縣府最後提出，金門縣編制員額長期被低估，以金門縣人口數、土地面積跟相近的縣市相比，編制員額少735人至2510人，縣內以約用人力提供服務卻必須自行負擔人事費。“中央”應增加離島編制員額，未增加前“中央”應同意離島縣將這些人力列入基準財政需要額。