賴清德挺日水產　郭正亮：台灣漁民怎辦？

賴清德20日曬出午餐照，食物有來自日本鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司、味噌湯。（賴清德臉書） 中評社台北11月21日電／日本首相高市早苗涉台海言論引發中國大陸強烈反彈，中國大陸已暫停日本水產品進口。賴清德20日午間貼出午餐照，內容有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司、味噌湯。前“立委”郭正亮質問，大陸1年約購買價值870億日圓的日本水產，如果台灣真的花這筆錢買日本水產，台灣漁民怎麼辦？



郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中與其主持節目《亮話天下》都談到賴清德大吃日本料理挺日本水產的事。



郭政亮說，看到賴清德在吃日本水產，這個很好笑。那他要不要也照顧台灣的水產？日本的水產出口中國大陸，是佔20%、870億日圓，大概台幣200多億。賴真的去幫日本的忙，那台灣的水產呢？要不要對台灣的漁民交代？所以這種話最好少講，自己都搞不來了，怎麼去幫？賴能夠吃多少？台灣人又能吃多少？“你到底在幹什麼？簡直莫名其妙”。日本進口的水產比台灣的貴，大家當然要吃新鮮、美味，價格又便宜的台灣水產。



郭正亮接著說，這就好像美國賣給中國大陸的大豆，那時不是卡住了嗎？台灣說，我們也願意買，願意一年增加買25億美元的大豆，結果就發現，美國賣給中國大陸的大豆，一年是150億美元左右。這到底是幫上什麼忙？



郭正亮認為，針對這件事，台灣最好不要介入，中國大陸跟日本是多種情結糾結的，不只是戰後國際法的問題，比如波茨坦公告。中國大陸認為日本違反波茨坦公告，高市早苗以前還說沒有南京大屠殺，還有靖國神社，國仇家恨都捲在裡面。



郭正亮更點出，日本真的有可能為台灣出兵嗎？機率是零。高市早苗根本沒有想要做這件事，而是打這張牌，要激起中日的衝突，然後希望提高在日本國內的地位。



