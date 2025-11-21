游盈隆：綠台北市提蔡英文還可能有點希望

台灣民意基金會董事長游盈隆。(中評社 資料照) 中評社台北11月21日電／2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，但是綠委沈伯洋近日也頻頻被點名。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德如果推沈伯洋出來參選台北市長，下場絕對很難看。民進黨如果真的想贏，提名蔡英文可能有點希望。



游盈隆20在中天《新聞千里馬》節目中表示，沈伯洋是個聰明人，經過大罷免之後，他應該有一些成長，對於參選這件事情，他這樣的回應還算適當，台灣話說“沒那個屁股，不要吃那種瀉藥”，因為下場一定很難看。



游盈隆接著表示，聯電創辦人曹興誠跟媒體人周玉蔻在那邊推波助瀾，可說是唯恐天下不亂的民進黨黨友，他不相信民進黨會想到去推沈伯洋。如果是民進黨2026選對會共同召集人邱義仁出來說“沈伯洋不錯”，就另當別論。賴清德對沈伯洋是重視的，但是如果賴推沈伯洋出來參選台北市長，他可以很肯定的講“下場絕對是很難看”。



游盈隆指出，台北市這一局，台北市長蔣萬安是要選連任，蔣萬安過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，輝達案也處理得還可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢。因此，民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。



游盈隆認為，也許提名一個人，可能有點希望，但不是綠委王世堅，那個人就是蔡英文。大家不要去打擾陳建仁，現在碰到蔣萬安形象很好、等於是個小馬英九、沒有什麼負面。面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找蔡英文，可能在台北市還會有英粉在。



游盈隆覺得，民進黨基本上在台北市不會有任何人選可以提名出來贏蔣萬安。除非蔣萬安有什麼緋聞、醜聞爆出來，那時候由綠委王世堅出來代表民進黨，或許還有一點點可能，王世堅就是會創造奇蹟，所以提名沈伯洋是沒可能的事。

