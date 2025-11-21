王鴻薇批“政院”版財劃法細項蓋牌　無法討論

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪時表示，“行政院”版《財政收支劃分法》僅公布總額，卻未揭露各縣市統籌分配款與補助金額，地方無從判斷新舊制度差異，形同要求縣市盲從支持。她指出，財劃法核心在於各地能分到多少資源，但“行政院”將細項“蓋起來”，使討論失去基礎。王鴻薇並質疑，“中央”在一般性與計劃性補助上保留高度裁量，恐形成“中央”掌控地方的分配模式。此外，她提到“行政院秘書長”張敦涵今日特別向在野“立委”握手，時機過於刻意，難免像為財劃法造勢。



“行政院”版財劃法提出將統籌分配稅款、一般性補助與計劃性補助合計擴增至1兆2002億元，但在野黨與多位縣市長質疑“中央”未提供各縣市的試算表，使地方無法掌握實際分配差異。部分意見指出，統籌款規模縮水、計劃性補助增加，可能強化“中央”裁量。也有學者批評，“行政院”以新增補助概念包裝結構調整，恐造成分配更加不透明。



王鴻薇指出，“行政院”雖提出財劃法修正版本，但僅提供一個總額，未讓各縣市看見實際能分配到的統籌款與補助金額。她表示，財劃法對地方最重要的就是新舊版本的分配差異，但目前數字未公開，地方無法判斷影響，討論自然失去基礎。



王鴻薇表示，各縣市政府都需要知道統籌分配款與補助項目的試算表，“中央”卻將關鍵資料“蓋起來”，卻同時要求支持“行政院”版本，這種做法只是讓地方在不明資訊下背書。



王鴻薇批評，財劃法的計劃性補助仍由“中央”評估決定，地方無法預先掌握可支配的資源。她認為，“行政院”透過計劃補助掌握分配權，將使地方在重大建設上仍需向“中央”請求，延續既有的主導模式。



王鴻薇也提到“行政院秘書長”張敦涵今日主動與在野“立委”握手，表示握手本身是好事，但張敦涵擔任秘書長已有一段時間，若真想展現溝通誠意早已可以進行，如今選在財劃法爭議期間才出面，難免讓人質疑是否在營造政治效果。