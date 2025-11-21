黃國昌批綠擋陸配參政權　不排除修兩岸條例

台灣民眾黨主席黃國昌。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華遭“內政部”函文解除村長職務後，向花蓮縣政府提起訴願獲勝，藍委將提修正“國籍法”。台灣民眾黨主席黃國昌21日表示，不要隨著民進黨恣意解釋國籍法就陪著跳探戈，正本清源還是要回到兩岸人民關係條例的解釋適用，若有必要，將進一步修正兩岸人民關係條例。



對於陸委會說“陸配參政權已死”，黃國昌批評，對比一下蔡英文時期陸委會主委邱太三的報告，相關的事情，邱太三應該不會像陸委會副主委梁文傑這樣搞。



至於陸配李貞秀未來將接棒民眾黨不分區“立委”，民眾黨是否有因應？黃國昌指出，前民眾黨主席柯文哲當初的信念是，台灣有這麼多陸配、新住民，在政治、生活與各方面的權益，應該要有代表，因此讓李貞秀參加民眾黨不分區“立委”名單，這樣的想法我們會想辦法加以貫徹，現在都持續在進行中。現在民進黨對法規上的恣意解釋，已造成許多陸配的權益造受侵害與剝奪。



台灣民眾黨“立法院”黨團21日召開“火車早就開走了 卓榮泰還在迷路”記者會，由民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍、劉書彬、黃珊珊出席。

