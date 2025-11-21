環團轟中市府任焚化爐超燒　喊盧秀燕謝罪

環保團體赴台中市政府抗議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）台中市多個環保團體今天集結市府廣場，抗議環保局放任大里區“漢杞醫療廢棄物焚化爐”超燒，該業者今年開放作業期限為300天，已在14日截止，但業者無視仍持續焚燒，市政府視而不見，為勒令停工，只開罰新台幣16萬元，根本是公權力不彰，坐視大里人健康受損，要求市府令業者停工，並且不予展延執照，國民黨籍市長盧秀燕出面謝罪！



台中大里GO爭氣陣線、監督施政聯盟、小民參政歐巴桑聯盟等團體，21日到台中市政府陳情，抗議大里區“漢杞醫療廢棄物焚化爐”在操作許可過期後，仍持續焚燒廢棄物，造成空氣污染，但市府環保局坐視不管，放任業者違規，痛批市府成為環境污染的幫兇，盧秀燕自稱市長媽媽要防治空污，根本是說一套做一套。



環團指出，漢杞醫療廢棄物焚化爐於今年7月再度被檢出戴奧辛排放超標，被開罰新台幣48萬元，但對比業者收益，根本是九牛一毛。此外，漢杞焚化爐已在今年11月14日達到焚燒300日操作許可期限，但迄今仍在違法超燒，無視操作許可證規定，結果環保局卻只開罰16萬元，未進一步勒令停工，公權力不彰，呼籲市政府要硬起來，立即勒令業者停工，並且不予展延執照。



環保局技正陳忠義代表出面接收陳情書，他表示，針對環團訴求，市府將審慎評估，並嚴格對業者執照審查，但有關於勒令停工，涉及到法規面是否符合相關要件，市府要進一步確定能否執行。

