蔡正元嘆愚蠢台人跟著綠反核　失AI競賽資格

針對核二、核三可望重啟的議題，蔡正元在臉書發文提出看法。(照:蔡正元臉書) 中評社台北11月21日電／全球含美國在內積極發展AI的國家，都陸續啟用或發展核電。台“經濟部長”龔明鑫20日表態，同意核電進入重啟程序，最快12月初簽核同意，讓核二、核三進入重啟程序。對此，前“立委”蔡正元忍不住感嘆，台灣發展核電的時間很早，卻跟著前民進黨主席林義雄反核，讓台灣失去在AI賽道上的競賽資格



龔明鑫昨天赴“立法院”經濟委員會，就AI時代的人才發展進行報告，透露在安全無虞的情況下，支持重啟核二、核三，若12月初前確認安全無虞，大致上就會簽核，開始啟動。



蔡正元20日深夜在臉書發文感嘆：“那批愚蠢的台灣人！”他指出AI時代即將來臨，要發展AI，不管是AI大模型或AI算力中心，沒有核電就行不通。



蔡正元說，台灣發展核電的時間，在亞洲僅次於日本，但是前民進黨主席林義雄帶頭推暴力反核，使得台灣的核電廠沒了，台灣的核電工程師跑了，清大核工系關門了，韓國則是搞“你丟我撿”。



蔡正元指出，從台灣拿到核電技術，現在韓國已能出口核電廠，更慘的比較是，韓國靠著核電充足且廉價的電力，已經購得1萬個高效GPU，要蓋中國大陸以外，東亞最大的AI算力中心。