綠營高市長雙姝對決　邱議瑩：空陸戰拚第一

綠委邱議瑩接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈。面對民進黨“立委”林岱樺將於22日舉行大旗山大造勢，綠委邱議瑩不惶多讓，30日也會先在大鳳山大造勢。邱議瑩向中評社表示，她也端出連6周的政見牛肉，空、陸戰齊發，有信心拚民調第一。



明年高雄市長選舉競爭激烈，民進黨有已離開“正國會”的綠委林岱樺、新潮流系綠委賴瑞隆、許智傑、湧言會力挺的綠委邱議瑩要拼初選出線。中國國民黨則可望是“立委”、高雄市黨部主委柯志恩披戰袍。民進黨高雄市長初選將在明年1月12至17日舉行。



7連霸“立委”林岱樺來勢洶洶，22日下午3點將在旗山公共體育場，號召高雄市旗山、美濃、杉林、內門、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏，東九區的鄉親來參加大造勢。邱議瑩則將於30日在鳳山舉辦大型造勢活動，搶在林岱樺12月27日大鳳山造勢前。



6屆“立委”邱議瑩21日在“立法院”接受中評社訪問表示，她已從很多議題著手，包括連續6周舉行政策發表會，下周就是最後一周發表，她從教育、生活、安居、交通等都有觸及，要讓大家知道，她對高雄市整體規劃的想法與願景。



邱議瑩強調，當然她也會舉辦大造勢，就是30日的大鳳山造勢，造勢完後就會開始巷戰、陸戰工作，不管怎樣，在議題上也積極求取曝光，要讓大家知道她對高雄市的願景。在陸戰、空戰的相輔相成下，當然有信心衝到民調第一出線。