白批“政院”版財劃法懲罰新竹市　其心可議

新竹市議員李國璋21日在新竹市議會質詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市議員李國璋21日在新竹市議會質詢時表示，“行政院”版財政收支劃分法對新竹市實在太不公平，一旦“行政院”版財劃法真的施行，將讓新竹市的財源收入又倒退成全台倒數，“行政院”版財劃法真是其心可議，他呼籲新竹市政府一定要堅持捍衛新竹市的財源。



新竹市議會21日召開第11屆第6次定期會第18次會議市政總質詢，邱臣遠率領各局處首長到場備詢。



李國璋指出，新竹市今年好不容易總算可以享受到公平的“中央”財源分配，這也是所有新竹市民這幾十年來的引頸期盼，但“行政院”近日卻又針對財劃法提出不同版本，所以新竹市雖然明年預算可以大幅度增加，但後年可能又會被“行政院”調整。



李國璋強調，“行政院”在拖了一年多之後才提出新版財劃法，但“行政院”版的財劃法卻對新竹市非常不利，根本是在懲罰對財政相當努力的縣市，“行政院”版財劃法若執行，將讓新竹市的財源又倒退成全台倒數，而新竹市上繳“中央”的稅明明就名列前茅，但卻被懲罰最多，這對新竹市實在相當不公平，所以“行政院”版財劃法根本就是其心可議。



對此，新竹市政府表示，市府不支持“行政院”版財劃法修正案，因為“行政院”完全忽視地方政府的財政努力，懲罰對經濟貢獻高的縣市，預估將使新竹市統籌分配稅款大幅下降，嚴重影響新竹市重大公共建設與施政計劃的持續推動。