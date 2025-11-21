陳亭妃林俊憲爭南市長　打藍白介選到毛小孩

綠委林俊憲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）2026民進黨台南市長初選競爭激烈，民進黨“立委”陳亭妃、林俊憲21日再度上演“妃憲之爭”。從藍白合議題到毛小孩，林俊憲砲火猛烈，批中國國民黨、台灣民眾黨介入民進黨台南市長初選，也針對陳亭妃日前開記者會抱黑色柴犬引發的爭議，煙硝味濃厚。



藍綠2026台南市長人選尚未定案，民進黨為已脫離“正國會”的陳亭妃、新潮流賴清德子弟兵的林俊憲爭搶；中國國民黨則有“立委”謝龍介、前“立委”陳以信競爭。



陳亭妃21日在“立法院”舉行“清晨 6：03 與深夜後照鏡～陳亭妃的第三支超短形像廣告曝光”記者會，她強調自己長年深耕台南，每天早上6點03分搭高鐵，是她的生活節奏與象徵，27年來對市民負責，自己熟悉基層服務，走遍台南每個角落，讓市民感受到最真實的關懷。



記者詢問，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌積極推進藍白合，陳亭妃會受影響嗎？陳亭妃表示，自己擁有打破政黨藩籬的能力，她上屆在自己的第三選區“立委”選舉，即便藍白都提名人選的夾擊下仍拿下71%高得票率，自己的選票裡不分藍綠，眷村也支持我，這是實戰經驗，不是口號。



針對“財劃法”修法爭議，陳亭妃回應，“行政院”版本對南部比較公平，藍白版本反而會擴大南北差距，呼籲國民黨籍“立委”謝龍介捫心自問，不要再推不公不義版本，影響南部發展。



媒體提問日前陳亭妃抱黑柴犬開記者會遭動保團體批“抱法不友善”時，陳亭妃回應，大家都在現場看得很清楚，整場直播都公開透明。



對於林俊憲另開記者會似乎“團戰”針對她，陳亭妃語帶自信地說，她從23歲進政壇，從議員到“立委”一路走來，最強母雞要帶著小雞往前衝。民進黨要找回人民感動，就要靠真誠服務，而不是空談政治。

