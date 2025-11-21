打開鳥籠！民眾黨推公投綁大選今提案排審

民眾黨團21日召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）藍白近期推動“公民投票法”修法，欲恢復公投綁大選，台灣民眾黨21日提案排入院會處理。民眾黨籍“立委”陳昭姿21日痛批，民進黨剝奪人民權利，昨是今非、今非昨是，只顧著權力、行政上的便利，完全沒想到，公投是人民的權利，不是政府的選項。



陳昭姿說明，民眾黨團的立場是，公投公告後的3至6個月內，做好行政作業就得舉辦公投，若遇到全台性選舉要同日選舉。如果民進黨執意要把公投關在鳥籠就是跟全台主流民意對抗！



民眾黨團21日在“立法院”院會提案將“公民投票法”第23條修正草案排入討論事項。草案規定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。若修法通過，公投將可能再和“總統”大選同時舉行。



台灣民眾黨“立法院”黨團21日召開“火車早就開走了 卓榮泰還在迷路”記者會，由民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍、劉書彬、黃珊珊出席。



陳昭姿表示，民進黨公投起家，在野時為了追求完整的公投，在街頭絕食抗議，標榜公投綁大選、絕不要鳥籠公投，2018年卻因自己“中選會”的選務缺失，不管是流程、人力配置都出問題，“中選會”更不思檢討，反而檢討人民，接著民進黨在2019年時趁機削減人民的公投權，修法變成每2年一次，還選在每年的8月第4個周六舉行。

