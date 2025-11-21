竹縣綠議員批楊文科　爽花百萬考察浪費公帑

新竹縣議員歐陽霆21日在新竹縣議會質詢新竹縣長楊文科。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月21日電（記者 盧誠輝）民進黨籍新竹縣議員歐陽霆21日在新竹縣議會質詢時痛批中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，楊從今年農曆年後到現在已出境考察6趟共50天，花費超過新台幣百萬元的旅費，根本是浪費公帑，歐陽霆還當場嘲諷楊“難道是打算卸任後出來開旅行社嗎”？



新竹縣議會第20屆第6次定期會第11次會議縣政總質詢，楊文科率領各局處首長到場備詢。



歐陽霆指出，今年新竹縣議會跨黨派提出要普發現金3.4萬元的提案，楊文科卻第一時間就火速跳出來說不可實行，又重批議員的提案“非常荒謬”，但他認為楊這樣的發言相當不尊重議會，希望楊應該要收回發言。



歐陽霆隨即話鋒一轉質問楊文科說，既然楊認為新竹縣的財政狀況不好，需要把經費留作建設與還債，但卻被查出來，光是近1年使用公費考察的行程就高達6趟，其中還有2趟是為期半個月的歐洲行，近1年光是花在楊個人身上的考察旅費，就超過百萬元，他並當場嘲諷楊“難道是打算卸任後出來開旅行社嗎”？



歐陽霆強調，從今年農曆年後到21日他的質詢日為止，總共有199個工作天，但楊文科出境公務考察的時間就高達50天，已超過四分之一的時間都在海外。歐陽霆忍不住砲轟說，楊一下哭說沒錢、一下又出境爽花公帑，楊這樣的行徑才真的是叫做“荒謬至極”。



歐陽霆呼籲，楊文科應把握最後任期專心縣政工作，並應該要好好審視自身的行為是否恰當，因為人民的公帑不能這樣亂花。楊文科對歐陽霆的質疑與批評，則未做出任何回應。