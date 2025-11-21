王世堅開金嗓唱從從容容　盼兩岸化解對立

綠委王世堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）中日關係、兩岸關係皆緊張，日前因被改編金曲《沒出息》爆紅兩岸與全球的民進黨籍“立委”、中常委王世堅21日在“立法院”受訪時，應媒體起鬨開金嗓清唱，讓媒體嗨翻。王世堅回應笑說，大陸長白山艦在甲板上擺出“從從容容、游刃有餘”，他覺得這是好事，用他的哏來比劃一下就好。台灣愛好和平，兩岸應從從容容、游刃有餘地化解軍事對立衝突。



王世堅因在台北市議員期間對前台北市長柯文哲質詢時嗆，“本來應該從從容容、游刃有餘”金句爆紅，被大陸抖音博主王博改編成《沒出息》爆紅全球。連大陸解放軍在長白山艦甲板上排出“從從容容、游刃有餘”大字。



王世堅在媒體記者一起鼓譟下清唱一段“本來應該從從容容、游刃有餘”。記者追問，現在中日、兩岸都緊張，剛唱的《沒出息》日前被解放軍拿來列隊，堅哥期許用歌聲化解兩岸、中日對立嗎？



王世堅笑回，大陸軍艦官兵在甲板上擺出“從從容容、游刃有餘”，他覺得這是好事，至少兩岸都能“從從容容”地面對對方。大陸展示信心，台灣也展現自信。但其實台灣在“國防”上也早有準備，彼此不必兵戎相見。用他的哏，大家彼此比劃一下就好。



他進一步指出，兩岸都應為子民與世人追求和平，既然雙方都說自己從從容容、游刃有餘，就更該避免擦槍走火。大陸那麼大、台灣那麼小，若對峙時該由大的一方先讓步，這才是有風度、有度量。可是弱小的一方若先讓，那就是投降。

