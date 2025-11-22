李建興：日本與中國對抗要復甦經濟更悲觀

義守大學管理學院教授李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）中日關係緊張引起外界關注。義守大學管理學院教授李建興向中評社表示，陸方祭出旅遊、水產品等制裁手段，時間一長對日本經濟還是會產生一定程度影響，但不太會升級到貿易戰，而日本首相高市早苗第一優先為提高政治版圖影響力，不會馬上退讓，希望透過時間沖淡，以拖待變。但如此一來，已失落40年的日本經濟復甦的展望，就會顯得相對比較悲觀。



李建興，台灣政治大學經濟學博士，現為義守大學管理學院教授、高雄市投資與創新管理協會創會理事長、高雄市企業經理協進會理事長，全台16家金融控股公司年度績效評鑑召集人。



李建興表示，中、日兩邊之間的關係，開始走向衝突點提高、和諧度降低，但這次相對以往的中、日衝突，他認為會持續更加的久，彼此之間的零和博弈會更加嚴重，因為高市早苗的論述在日本是獲得相對高的民調支持，那民主政治本身有高度投票意向的支持，要馬上放棄支持、做出退讓，這個可能性是不太高。



李建興表示，高市早苗的最佳策略是“以拖待變”，希望透過時間的療養，慢慢把衝突點降低。但是對中國大陸來講，已經被踩到紅線，初期就必須回應，要求不得再有其他踩紅線，還要日本把話收回去。但目前看起來日本不太可能撤回，所以中國大陸就會一直祭出制裁手段。



日本經濟在經歷了1980年代末期泡沫經濟的巔峰後，陷入了長達數十年的停滯，這段時期常被稱為“失去的十年”或“失去的三十年”。



李建興表示，日本好不容易從已失落40年的經濟，最近幾年，因為巴菲特（Warren Buffett）及其公司波克夏·海瑟威在日本股市投資了日本五大綜合商社：伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事，好不容易看到經濟有復甦現象，但現在如果產生對抗的話，日本經濟復甦的展望，就會相對比較悲觀。



李建興表示，但是以高市早苗來看要的是政治版圖影響力的提高，這是第一優先。第二優先可能才是日本國家的發展與經濟。所以現在看起來是第一優先的選擇會壓過第二優先。