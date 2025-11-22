江和樹：藍白不會重蹈覆轍　兩岸論述無扞格

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月22日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，民眾黨中央委員江和樹接受中評社訪問表示，雙方對未來合作建立更進一步的具體承諾，相信藍白不會重蹈失敗覆轍，共同的目標就是要下架民進黨。至於兩岸論述是否牴觸？江和樹強調，民眾黨創黨主席柯文哲曾說“兩岸一家親”，白營也主張兩岸和平不對抗，並無扞格。



國民黨與民眾黨19日合辦“以行動顧台灣—主席高峰會談”，兩黨主席鄭麗文、黃國昌互動熱絡，雙方並定調藍白合作。同時宣示，如惡意破壞合作、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底等，必要時將依據各黨家規處理。



針對藍白兩黨主席會晤，江和樹表示，對於未來藍白合作相當期待，藍白2024合作破局，後續慘遭民進黨無情打壓追殺，該前車之鑑歷歷在目，這次黃國昌、鄭麗文以行動宣示藍白合，就是要避免之前失敗的慘況重演，這點他是以相當正面的態度看待。



江和樹指出，這次雙方更具體訂定合作方向，尤其各自都宣示必要時將祭出黨紀處分，這點已比2024年要好上許多，當年就是因為辦法模糊，不夠具體，且流於口頭及表面功夫，這次至少在承諾方面，相對有實質面的展現。當然，希望雙方都要說到做到，尤其國民黨方面，不要再因為自詡為大黨，而不願分享資源或者在選舉席次上讓步，這樣藍白永遠無法真正整合。



江和樹強調，藍白合作最終目標是要促成執政黨輪替，所以2026年的九合一地方選舉將是試金石，希望國民黨在提名方面要給予民眾黨成長的空間，無論是縣市長亦或是縣市議員席次皆然，有2026的合作成功，才有2028進一步拚大選的可能，相信以鄭麗文主席的思維，國民黨能夠有不同的表現。



至於外界關注藍白的兩岸論述差異可能影響雙方合作，江和樹認為，主張兩岸和平就會被民進黨抹紅，對於綠營的手段大家早已司空見慣，可以發現，抗中保台在大罷免行動中失效，因為民眾已經看膩了，其實藍白在兩岸論述上縱使有差異，但都主張兩岸和平，民眾黨創黨主席柯文哲曾說過“兩岸一家親”，白營的兩岸論述就是“和平不對抗”，與藍營並無扞格，而民進黨慣用的抹紅招數，藍白都經歷過，兩岸論述差異不會是影響藍白合作的議題。