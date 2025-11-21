英媒：台灣將承諾投資美國4000億美元

台灣積體電路製造股份有限公司晶圓廠區。(照片:台積電官網) 中評社台北11月21日電／英國《金融時報》21日引述美國官員指出，台灣與美國預計很快公布的貿易協議中，料台灣將承諾投資美國4000億美元，將包含台積電對美國承諾的1650億美元投資；此外，台灣也將支持美國打造科學園區。



報導引述一名美國官員描述，目前台美協議草案包含，台灣的對美投資承諾“介於日本與韓國之間”，暗示台灣將承諾投資美國4000億美元，與日、韓的差別在於，台灣的投資承諾並非泛泛之談，“而是已經計劃、甚至是正在進行的投資”。在與美國達成的貿易協議中，韓國將在美國投資3500億美元，日本將投資5500億美元。



台積電先前已經承諾在美國投資1650億美元，在亞利桑那州打造晶片工廠及研發設施。2名瞭解台美關稅協議草案內容的官員透露，台積電的承諾將是台灣整體投資的一部分。



特朗普政府目前對台灣商品課徵20%對等關稅，即將完成的232國安調查料將對多國課徵半導體關稅，台“行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員”吳誠文接受《金融時報》專訪時表示，美國不會以高關稅“懲罰”台灣的半導體業，稱台灣將會協助美國學習成為晶片製造強國的產業模式，“他們理解懲罰台灣不符合他們的利益”，他也稱，台美已達成共識，台灣將支持美國的晶片產業發展，以換取關稅減免。



此外，台美貿易談判過程中，台方已提議分享打造科學園區經驗，科學園區是台灣晶片產業成功的關鍵，吳誠文表示，“晶片如何製造是一回事，但科學園區管理、吸引企業、整合學術與產業也同樣重要”，他直言台灣的科學園區體系是“獨一無二的”。



報導引述2名官員指出，預計即將宣布的台美關稅協議中，台灣支持在美國打造類似的科學園區是協議一部分。

