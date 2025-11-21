林奕華曝上海方來台談雙城論壇　12月下旬辦

台北市副市長林奕華。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場。中國國民黨籍台北市副市長林奕華21日受訪表示，現在是市議會開議期間，選定2個時間跟上海方協調，大概都是12月下旬；MOU則因為修改幅度超過一半須重送，雖陸委會表示不需要，但仍要再跟“內政部”確認。



至於台北市府原本申請4名上海台辦涉台官員，但陸委會僅核准上海台辦聯絡處長徐皓一個人來。林奕華表示，昨天徐皓有來，就是要談雙城的事情，這2天市府同仁也都跟他們做一些系列上面的討論，這些部分都應該算在市府預計的時程之中。



媒體報導，林奕華表示，現在是議會開議期間，也必須要看議會的進度和程序，包括要跟台北市議長戴錫欽及上海方協調時間，所以才說會選定2個時間跟上海方協調，另外有關赴陸申請大概2周前送就可以，而MOU約在1個月前送，按照“中央”原本規定的時程來做相關程序。



至於MOU是否都無問題？林奕華說，MOU本來有2個部分，中央後來是有核給市府，但有關技能訓練這個部分，因為修改幅度超過一半以上、名稱也有修改，按照“內政部”相關規必須要重送。雖然說陸委會說不需要，但終究因為“內政部”的規定在那，市府還是會跟“內政部”再做確認，現在2個時間點大概都是12月下旬。



