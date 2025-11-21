藍白聯手通過修正公投法　回歸投票日綁大選

“立法院”院會。(照片截自“立法院”官網影片) 中評社台北11月21日電／“立法院”21日在中國國民黨與台灣民眾黨“立委”聯手下，三讀通過《公民投票法》第23條修正案，規定公投案應在公告成立後3至6個月內投票。若期間有大選應同日舉行。此次修法也意謂，“公投綁大選”自2019年取消後將回歸。



現行的“公民投票法”是在2019年進行修法，明定公投日期固定為2021年起每2年舉行一次，將公投與大選脫鉤，而今年8月“重啟核三公投”同意雖超過不同意票數，但因投票比例未達門檻而無法通過。



民眾黨“立法院”黨團提案的草案指出，有鑑於現行公投與大選脫鉤，嚴重阻礙人民行使直接民權，因此黨團提出“公投法第23條修正草案”並提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1個月至6個月內投票，修正為3個月至6個月內投票，且該期間內有大選時，應於同日舉行。



民進黨團幹事長鍾佳濱在黨團協商時說，如果在野黨堅持要公投綁大選，那民進黨也要提再修正動議，公投前一天也要休假。民眾黨“立院”黨團總召黃國昌回應，民進黨再修正動議最後一天才提出“不就是黑箱嗎？”，表決民進黨黨團版本“公投前一天放假”時贊成者少數不通過。



民眾黨團的再修正動議，藍白“立委”以56票比上綠委44票，通過民眾黨團版本。

