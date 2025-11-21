美關稅將揭曉　龔明鑫：挺企業雨天絕不收傘！

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／台美關稅談判近尾聲，傳出月底前將揭曉。台“經濟部”今天舉行因應美國關稅出口供應鏈支持措施聯合說明會，“經濟部長”龔明鑫表示，“政院”在“強化經濟社會及民生‘國安′韌性特別預算”，編列新台幣930億元執行產業支持方案，“經濟部”部分有新台幣460億元，因應關稅，雨天絕對不收傘，還會擴大撐傘支持企業界。



英國《金融時報》引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。龔明鑫今未證實。



“經濟部”提供金融協助上，龔明鑫說明，包括透過信保機制支持出口新增貸款，以及提供利息減免，另外針對中小微企業擴充業務，可獲得信保協助與利息補貼。他強調，最重要的是，因應關稅，雨天絕對不收傘，還會擴大撐傘支持企業界。



龔明鑫指出，企業如果在這段期間進行升級轉型，“經濟部”也有編列250億元經費，推動企業數位轉型、永續轉型與導入AI應用等，在訂單跟通路協助上，廠商到海外參展、海外設立據點也都有補助金額，目前相關企業申請案超過2000件，反映業界有很大需求，政府到2027年之前也都會支持業界持續升級轉型。



龔明鑫指出，“經濟部”希望企業界訂單與金流不間斷，人才跟技術持續升級，政府也持續聽取產業意見，包括增加預算，也推動企業併購法修正草案回應業界想法。至於很多企業提到的匯率問題，“沒有講升值或貶值，匯率保持穩定的話，對於企業接單與訂價比較有依據。”