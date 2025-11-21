全民安全指引手冊遭轟　林飛帆戰名嘴

林飛帆日前赴台北市大同區視察全民安全指引手冊發放情形。(照片:林飛帆臉書) 中評社台北11月21日電／新版“台灣全民安全指引”1100萬份已經分批發放，媒體人謝寒冰昨PO出一張廢紙箱照並酸預算就該浪費在“沒好”的事物上？“國安會”副祕書長林飛帆今視察發放情形時受訪表示，謝寒冰2020年才說要發放，如今卻嘲諷政府，“我不知道哪一個才是他的意見。”



謝寒冰今則是在臉書上反嗆，“林飛帆要不要自己去看一下，我當年希望的安全指引是什麼？是要你們現在這種萊爾校長親筆簽名的垃圾嗎？”，還問林飛帆“明明蔡英文2002年就說過‘一國兩區’，為什麼蕭旭岑說就不行？你知不知道蔡英文到底意見是什麼？”



此外，手冊中提到“倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關台灣戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息”，國民黨前發言人李明璇嘲諷，還宣稱“不投降從來都不是一個負責任的政府該做的”。林飛帆表示，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？



林飛帆今視察手冊發放情形時受訪指出，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是“瑞典不會投降”。



他說，眾所皆知，瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等，一直在告訴自己的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，“瑞典人不會放棄抵抗”，因此台灣的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。



林飛帆表示，台灣也接上了這個國際趨勢，步伐比許多國家慢了一些，不過有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，也更能嚇阻敵人威脅。這份《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前完成全台發放。