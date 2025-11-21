邱毅：高市惹火大佬　會有人逼她下台謝罪

邱毅表示，日本首相高市早苗不是失言，是刻意為之。（照片：邱毅臉書） 中評社台北11月21日電／日本首相高市早苗涉台海言論引發中國大陸強烈反彈祭出制裁。前“立委”邱毅21日在臉書發文表示，高市是失言、失誤嗎？當然不是，而且日本政壇大佬都被惹火了。過些時候，逼她下台謝罪的聲音就會出來。



高市早苗是於11月7日在日本眾議院答詢時提到涉台海言論，邱毅指出，在接受質詢前一晚，高市凌晨三點就把“閣員”召集到官邸，她在書房準備到6點半才出來，這是刻意為之，謀定而後動吧！日本這回虧大了，都是高市的惹的禍。



邱毅說，日本好多媒體為高市開脫，說她不懂法律，在岡田議員逼問下講錯了。



邱毅指出，高市在做出“存立危機事態”狂語前，有跟美國，尤其特朗普商量嗎？有跟她的大老板麻生太郎商量嗎？有跟石破茂、岸田文雄商量嗎？都沒有，現在這些大佬都被惹火了。



邱毅表示，高市又派日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰到北京來溝通，只溝通不改口不收回不糾偏，一點誠意都沒有，難怪中國大陸外交部亞洲司長劉勁松故意手插口袋羞辱他。高市還妄想G20能與中國大陸領導人見面。結果被中國大陸外交部發言人毛寧痛駡，要日本“請自重”。



邱毅說，高市把路走絕了。麻生太郎20日也暗示與她切割，除了民粹年輕人挺她，比較成熟的中壯年都覺得她無聊，沒事找事。過些時候，逼她下台謝罪的聲音就會出來。



邱毅表示，只有賴清德狂挺她，還為她吃壽司、吃沙西米，也不怕回家後拉肚子。



邱毅最後強調，日本這回虧大了，都是高市的惹的禍。