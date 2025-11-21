彰化媽祖祈福文化節 13尊媽祖齊聚天門宮

彰化縣枋橋頭天門宮等13間媽祖宮廟、13尊媽祖，21日齊聚一堂會香駐蹕。（彰化縣政府提供） 中評社彰化11月21日電／一年一度的“彰化縣媽祖祈福文化節”今日在社頭枋橋頭天門宮登場，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮等13間廟共13尊媽祖齊聚一堂會香駐蹕，為一連3天的活動揭開序幕。中國國民黨籍彰化縣長王惠美表示，活動三天來社頭參加“彰化縣媽祖祈福文化節”的CP值最高，一次可以參拜13尊媽祖，保佑心想事成，事事如意。



彰化縣枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮等13間媽祖宮廟，21日齊聚一堂會香駐蹕。縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福，現場熱鬧非凡。



王惠美介紹一連3天的活動，精彩可期。她說，駐蹕典禮過後，今晚7時在社頭果菜市場，有無敵小生孫翠鳳率領明華園戲劇總團演出經典劇目《紅塵菩提》。22日早上有13尊媽祖遶境賜福活動，神轎、陣頭、藝陣齊出，熱鬧滾滾。晚間7時在枋橋頭天門宮停車場，由走遍30多個國家，享譽國際的“即將成真火舞團”帶來《日出昇龍》演出。



適逢社頭枋橋頭天門宮建宮270周年，天門宮配合“2025彰化縣媽祖祈福文化節”舉辦文物特展，展示媽祖文物與老照片。天門宮主委劉清尊表示，媽祖祈福文化節除有13尊媽祖齊聚天門宮，還有許多精采活動及表演，歡迎大家一同共襄盛舉，來社頭拜媽祖、保平安。

